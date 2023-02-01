الكاف: توفير قرابة 6 آلاف قارورة غاز مسيل يوميا (المدير الجهوي للتجارة)

تزامنا مع موجة البرد الحالية، كثّفت الإدارة الجهوية للتجارة بالكاف عمليات المراقبة الاقتصادية وتوفير مواد التدفئة من غاز مسيل وبترول أزرق، وفق ما صرح به، اليوم الاربعاء، المدير الجهوي للتجارة بالكاف، رياض القاسمي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وقال القاسمي إنه يتم يومياً توفير أكثر من 6 آلاف قارورة غاز مسيل للجهة عبر شبكات التوزيع المنظمة داخل البلاد، و800 قارورة من القطر الجزائري، إضافة إلى توفير مادة البترول الازرق بالكميات المطلوبة والتي تأكد توفرها بمختلف محطات بيع المحروقات بمعتمديات الولاية، على حد قوله.



من جهة أخرى، ذكر المصدر ذاته أن مصالح التجارة رفعت خلال السنة الماضية 4000 مخالفة اقتصادية من مجموع 29 الف عملية مراقبة اقتصادية مقابل 2000عملية مراقبة خلال شهر جانفي الماضي وأسفرت عن 292 مخالفة اقتصادية تعلّقت بالفوترة، والاخلال بشفافية المعاملات التجارية، والترفيع في الاسعار، وعدم اشهار الاسعار، او البيع المشروط، أو إخفاء بضاعة، وأفضت إلى حجز كميات من المواد استهلاكية وتحرير محاضر ضد مركبيها.



