يحيي عدد من الجمعيات بجزيرة جربة من ولاية مدنين، غدا الخميس، وللسنة الثانية على التوالي، اليوم العالمي للمناطق الرطبة تحت عنوان اليوم "الأسود للمناطق الرطبة بالجزيرة"، وذلك أمام ما يطال المناطق الرطبة في جربة من اعتداءات وخرق واضح للقانون يهدّد مستقبلها ويخل من التوازن البيئي ومن تعهدات بلادنا باحترام اتفاقية "رامسار"، وفق الناشط بالمجتمع المدني اسماعيل الكنيالي.

ووجهت هذه الجمعيات، في بيان مشترك أصدرته بالمناسبة، دعوة الى رئاسة الحكومة "لتحرير المناطق الرطبة ذات الاهمية الدولية بجزيرة جربة من مغتصبيها، واستصلاحها وتثمينها بما يتماشى والالتزامات والتعهدات التي قدمتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قمة "كوب 27" بمصر".

ويأتي موقف هذه الجمعيات على خلفية بناء مشروع ثقافي ضخم على منطقة مصنّفة رطبة، معتبرة إنّها عملية يكتنفها الفساد وعدة خروقات قانونية واضحة خاصة وان تقريرا تسلمته هذه الجمعيات في اطار مطلب للنفاذ الى المعلومة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تضمّن اقرارا بوجود تجاوزات وأخطاء في تسوية الملف

وفي هذا الإطار تهدد الجمعيات بنشر التقرير المشار إليه آنفا، وبمواصلة التحرك للتصدي لمثل هذه الاعتداءات التي سيفتح سكوت اجهزة الدولة عنها المجال واسعا لاعتداءات اخرى وتجاوزات في حق البيئة والطبيعة عموما.

واعتبر اسماعيل كنيالي أنه من الضروري إعداد أمثلة تصرف وكراسات شروط للاستغلال الاقتصادي الامثل والمستدام للمناطق الرطبة، لافتا الى ان المناطق الرطبة بجزيرة جربة على غرار رأس الرمل او بين الوديان تعتبر امثلة حية على الانتهاك بشكل كبير.

وللتذكير فان عددا من مكونات المجتمع المدني بجزيرة جربة نفّذت وقفة احتجاجية يوم تدشين مركز الفنون للفنان فاضل الجزيري في شهر نوفمبر الماضي احتجاجا على ما اعتبروه خرقا واضحا للقانون وليس احتجاجا على المشروع الذي يمثل دعما للثقافة، حسب قولهم، مطالبين بتحميل المسؤولية سواء لصاحب المشروع او لكل من تواطأ في مثل هذا الملف الذي يحمل شبهة فساد حسب ممثلين عن المحتجين الذين اوضحوا ان موقفهم وتحركاتهم مبنيّة على دعائم ووثائق كاملة تدين اقامة هذا المشروع.

وفي تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة تدشين مشروعه، قال الجزيري ردا على هذا التحرك الاحتجاجي إن "مشروعه قانوني وقد صدر قرار تغيير صبغة الارض بالرائد الرسمي" مشيرا الى ان "عدة منشآت ثقافية هامة بنيت على مناطق مصنفة رامسار"، مؤكدا أن مشروعه يعمل على احترام البيئة والمحيط من خلال قيامه بعدة غراسات استند فيها على آراء خبراء ومختصين فلاحيين ومختصين من معهد المناطق القاحلة.



