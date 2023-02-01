الميركاتو: النجم الرياضي الساحلي يعزز صفوفه بـ 9 لاعبيين جدد

الميركاتو: النجم الرياضي الساحلي يعزز صفوفه بـ 9 لاعبيين جدد

Publié le Mercredi 01 Février 2023 - 14:31 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعزيز صفوف أكابر فريق كرة القدم بـ 9 لاعبين جدد بينهم أجنبي، وذلك تزامنا مع غلق الميركاتو الشتوي.
وضمت قائمة اللاعبين الجدد المنضمين لفريق جوهرة الساحل كل من حمزة الجلاصي ومحمد الهادي جرتيلة وأصيل الجزيري ويوسف العبدلي وجاسر الخميري وياسين الشماخي وفهمي بن رمضان واللاعب العائد علية البريقي والمالي صومايلا سديبي.
ويحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 25 نقطة، جمعها من 8 انتصارات وتعادل وحيد، مقابل هزيمتين أمام الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.
ويتحول النجم الرياضي الساحلي غدا الخميس الى باردو لملاقاة الملعب التونسي، ضمن مباريات الجولة 12.


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