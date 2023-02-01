احكام استثنائية لترسيم اعوان وعملة (الرائد الرسمي)

احكام استثنائية لترسيم اعوان وعملة (الرائد الرسمي)

Publié le Mercredi 01 Février 2023 - 08:43 قراءة: 0 د, 33 ث
      
من المنتظر أن يتم، وبصفة إستثنائية، ترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، عن طريق إجراء امتحانات مهنية وبالملفات واختبارات مهنية بحسب الأمر الرئاسي عدد 54 الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة بتاريخ، الثلاثاء 31 جانفي 2023.

ويشير الفصل الثاني من الامر الرئاسي إلى أنّه سيتم ترسيم الأعوان الوقتيين، والذين قضوا سنة على الأقل، عن طريق امتحان مهني بالملفات أمّا العملة الوقتيون فسيخضعون لاختبار مهني للترسيم بالنسبة للعملة أصناف 1 و2 و3 في حين يتم ترسيم العملة أصناف 4 و5 و6 و7 عن طريق امتحان مهني.

وحدد الفصل الخامس من الامر تاريخ 31 جويلية 2023ل كآخر أجل لختم الترشحات للاختبارات والامتحانات المهنية والترسيم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260950



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 01 فيفري 2023 | 10 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:15 17:46 15:22 12:40 07:22 05:53
Babnet
10°
 Babnet15° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-815°-915°-1117°-815°-12
  • Avoirs en devises
    22332,4

  • (31 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33843 DT        1$ =3,06848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 jan)   285,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   