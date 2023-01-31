إلغاء الإضراب العام المقرر غدا الأربعاء من قبل الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل

ألغت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة لاتحاد الشغل الإضراب العام الذي كان مقررا تنفيذه غدا الأربعاء إثر اتفاق تم التوصل إليه مساء اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمل عقدتها الجامعة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني بمقر الوزارة.



وحضر جلسة العمل كل من وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي والأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي والكاتب العام للجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل رضا السليني وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية.

وتمخضت الجلسة الصلحية اليوم عن الاتفاق بشأن تسوية وضعية المكلفين بتسيير الإدارات المركزية بالوكالة الوطنية للتشغيل وتفعيل النقطة الخاصة بمقتطعات الأكل والنقطة الخاصة بزي الشغل وبالزياد في وصولات شراء زي الشغل لكل أعوان مؤسسات القطاع.

كما تم الاتفاق على أن تواصل وزارة التشغيل مساعيها لدى الأطراف المتدخلة لحصول أعوان القطاع على المنحة الجامعية، ومواصلة التفاوض في نقطة إعادة توظيف أصحاب الشهائد العليا لدى سلطة الإشراف والإدارات العامة للهياكل تحت سلطة الإشراف.



