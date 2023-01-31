مهرجان " اللوز"  ينظم "قرية اللوز" من 17 إلى 19 فيفري 2023 بصفاقس

ينظم في نسخته الثالثة "قرية اللوز" وذلك من 17 إلى 19 فيفري 2023 في المركز الثقافي برج القلال في صفاقس

وسيتم، في هذا الإطار ، تنظيم مسابقتين لصنع الحلويات التقليدية حيث تنطلق المسابقة الأولى في 17 فيفري 2023 تحت شعار "بقلاوة بزيت الزيتون وقشور البرتقال" والثانية في 18 فيفري 2023 تحت شعار "وجبة خفيفة صحية للأطفال".

وتتكون "قرية اللوز" من 30 جناحا تجاريا لبيع المنتوجات المحلية ومواد التجميل ومنتوجات الصناعات التقليدية (منتوجات تونسية 100 بالمائة).

كما تتضمن التظاهرة تنظيم منتدى علمي حول موضوع "قطاع اللوز"، مع عرض فيلم وثائقي تم إعداده في إطار الدورة الثالثة من مهرجان اللوز.





