الإعلان عن القائمة القصيرة لجوائز الدورة الرابعة للمعرض الوطني للكتاب التونسي

أعلنت الهيئة المديرة للدورة الرابعة للمعرض الوطني للكتاب التونسي عن القائمة القصيرة لهذه الدورة التي تضمّ 5 جوائز في مختلف الأجناس الأدبية. ويتنافس على جوائز هذه الدورة 139 عنوانا.



وفي ما يلي القائمة القصيرة لجوائز المعرض :



// جائزة نورالدين بوجلبان للإبداع الشعري:



/ "الغابة ليست ملكا لأحد" لرضا العبيدي

/ "يد تلوح من بعيد" لمحمد العربي

/ "سعادة العشب" لعبد الفتاح بن حمودة



// جائزة جون فونتان للإبداع الفكري (النقد الأدبي):



/ "الشعر العربي الذي بشر بالثورة" لنور الدين عزيزة

/ "الكتابة السردية بين الفصحى والعامية" للهادي الجطلاوي

/ "حداثة القديم" لمبروك المناعي



// جائزة محمود بلعيد لللإبداع القصصي:



/ "مدينة المرايا" للأزهر الزناد

/ "الجحيم وخمس دقائق" لعيسى جابلي

/ "قرية البهاليل" أبو بكر العيادي



// جائزة علياء ببو لأدب الأطفال (الناشئة):



/ "هجرة العنز جلجال إلى بلاد الشام" لعمر بن سالم

/ "الهرب إلى الوحش" لأحلام الحكيمي

/ "أوكسيجنيا" لمنصف بن مراد



// جائزة محمد الباردي للإبداع الروائي:



/ "المورسكية/ الأندلسية" لمحمد حسنين بن عمو

/ "كوسطا محمد" لصالح بوعمراني

/ "قبعات متكبرة" للهادي التيمومي



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