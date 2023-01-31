الإعلان عن القائمة القصيرة لجوائز الدورة الرابعة للمعرض الوطني للكتاب التونسي

أعلنت الهيئة المديرة للدورة الرابعة للمعرض الوطني للكتاب التونسي عن القائمة القصيرة لهذه الدورة التي تضمّ 5 جوائز في مختلف الأجناس الأدبية. ويتنافس على جوائز هذه الدورة 139 عنوانا.
وفي ما يلي القائمة القصيرة لجوائز المعرض :
// جائزة نورالدين بوجلبان للإبداع الشعري:
/ "الغابة ليست ملكا لأحد" لرضا العبيدي
/ "يد تلوح من بعيد" لمحمد العربي
/ "سعادة العشب" لعبد الفتاح بن حمودة
// جائزة جون فونتان للإبداع الفكري (النقد الأدبي):
/ "الشعر العربي الذي بشر بالثورة" لنور الدين عزيزة
/ "الكتابة السردية بين الفصحى والعامية" للهادي الجطلاوي
/ "حداثة القديم" لمبروك المناعي
// جائزة محمود بلعيد لللإبداع القصصي:
/ "مدينة المرايا" للأزهر الزناد
/ "الجحيم وخمس دقائق" لعيسى جابلي
/ "قرية البهاليل" أبو بكر العيادي
// جائزة علياء ببو لأدب الأطفال (الناشئة):
/ "هجرة العنز جلجال إلى بلاد الشام" لعمر بن سالم
/ "الهرب إلى الوحش" لأحلام الحكيمي
/ "أوكسيجنيا" لمنصف بن مراد
// جائزة محمد الباردي للإبداع الروائي:
/ "المورسكية/ الأندلسية" لمحمد حسنين بن عمو
/ "كوسطا محمد" لصالح بوعمراني
/ "قبعات متكبرة" للهادي التيمومي
لمح
وفي ما يلي القائمة القصيرة لجوائز المعرض :
// جائزة نورالدين بوجلبان للإبداع الشعري:
/ "الغابة ليست ملكا لأحد" لرضا العبيدي
/ "يد تلوح من بعيد" لمحمد العربي
/ "سعادة العشب" لعبد الفتاح بن حمودة
// جائزة جون فونتان للإبداع الفكري (النقد الأدبي):
/ "الشعر العربي الذي بشر بالثورة" لنور الدين عزيزة
/ "الكتابة السردية بين الفصحى والعامية" للهادي الجطلاوي
/ "حداثة القديم" لمبروك المناعي
// جائزة محمود بلعيد لللإبداع القصصي:
/ "مدينة المرايا" للأزهر الزناد
/ "الجحيم وخمس دقائق" لعيسى جابلي
/ "قرية البهاليل" أبو بكر العيادي
// جائزة علياء ببو لأدب الأطفال (الناشئة):
/ "هجرة العنز جلجال إلى بلاد الشام" لعمر بن سالم
/ "الهرب إلى الوحش" لأحلام الحكيمي
/ "أوكسيجنيا" لمنصف بن مراد
// جائزة محمد الباردي للإبداع الروائي:
/ "المورسكية/ الأندلسية" لمحمد حسنين بن عمو
/ "كوسطا محمد" لصالح بوعمراني
/ "قبعات متكبرة" للهادي التيمومي
لمح
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