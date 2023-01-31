خلال سنة 2022... ارتفاع الولادات خارج اطار الزواج في تونس ينسبة 8,6 بالمائة

اعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الثلاثاء، عن تطور عدد حالات الولادة خارج إطار الزواج خلال سنة 2022 بنسبة 8.2% ليبلغ 868 حالة في موفى السنة الماضية.



وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم "أنه استنادا إلى قاعدة بيانات شبكة مندوبي حماية الطفولة فقد بلغ عدد الاشعارات بحالات الولادة خارج إطار الزواج إلى 868 حالة سنة 2022 مقابل 802 حالة سنة 2021.



وتعتزم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ خلال السنة الجارية إنجاز دراسة متعدّدة الأبعاد حول الولادات خارج إطار الزواج وما يترتّب عنها من تهديدات مضاعفة تطال المرأة والطفل وتلقي بظلالها على الأسرة والمجتمع أيضا.



وستتناول هذه الدراسة الأبعاد الاجتماعيّة والاقتصاديّة والقانونيّة لحالات الولادات خارج إطار الزواج وما يرافقها من تداعيات نفسيّة على الأمّ والطفل في آن واحد، والبحث في السبل الوقائيّة والعلاجيّة لهذه الظاهرة.



وستتولى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ إنجاز هذه الدراسة العلمية باعتماد مقاربة تشاركيّة لتثمين نتائج الدراسات والبحوث السابقة المنجزة حول موضوع الولادات خارج إطار الزواج.







