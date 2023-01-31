وزارة الصحة تسجّل 4 وفايات و 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد بين 23 و 29 جانفي الجاري

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 13:28 قراءة: 0 د, 28 ث
      
سجّلت وزارة الصحة، 4 وفايات و 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 جانفي الجاري، وفق ما أعلنته اليوم الثلاثاء، ضمن آخر المعطيات الاحصائية المحينة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في تونس.

وأوضحت الوزارة، أن 8 مصابين بفيروس كرونا أقاموا بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال الأسبوع ذاته، فيما تماثل 63 مصابا إلى الشفاء.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الجملي للوفايات منذ ظهور الجائحة بلغ 29 ألفا و 308 وفاة، فيما قدّر العدد الجملي للمصابين بمليون و 150 ألفا و 356 مصابا، تماثل مليون و 134 ألفا و 769 منهم إلى الشفاء.

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