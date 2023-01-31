الاتحاد المنستيري: فسخ عقد اللاعب أنيس بن حتيرة

أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الثلاثاء فسخ عقد اللاعب أنيس بن حتيرة بالتراضي.

وأوضح الاتحاد المنستيري في بيان أنّ سبب فسخ العقد متعلق بأسباب عائلية تخص اللاعب.

يذكر أنّ الاتحاد المنستيري كان قد تعاقد مع اللاعب أنيس بن حتيرة خلال الميركاتو الصيفي قادما من نادي بريلينر الناشط في بطولة الدرجة الرابعة الألمانية.



