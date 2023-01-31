الاتحاد المنستيري: فسخ عقد اللاعب أنيس بن حتيرة

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 14:31 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الثلاثاء فسخ عقد اللاعب أنيس بن حتيرة بالتراضي.
وأوضح الاتحاد المنستيري في بيان أنّ سبب فسخ العقد متعلق بأسباب عائلية تخص اللاعب.
يذكر أنّ الاتحاد المنستيري كان قد تعاقد مع اللاعب أنيس بن حتيرة خلال الميركاتو الصيفي قادما من نادي بريلينر الناشط في بطولة الدرجة الرابعة الألمانية.

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