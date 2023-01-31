بن عروس : 3 جرحى في اصطدام حافلة بعدد من السيّارات على مستوى حمام الشط

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث مرور جد مساء، الإثنين، على مستوى الطريق الرئيسية بمفترق مدينة حمام الشط تمثل في اصطدام حافة لنقل المسافرين بعدد من السيّارات على جانب الطريق.



ووفق ما رواه عدد من شهود العيان فقد تمثلت صورة الحادث في تعمّد سيّارة مخالفة الإشارة الضوئية وعدم التوقف عند الاشارة الحمراء وهو ما فاجأ سائق الحافلة، الذّي حاول تجنب الاصطدام بها ليفقد التحكم في الحافلة ويصطدم بعدد من السيّارات على الجهة المقابلة للطريق.



وقد حلت وحدات الاسعاف بالمكان لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات. كما خلف الحادث أضرارا مادية للعربات والحافلة.



