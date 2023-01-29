صفاقس 2: تكتم على ذكر النسبة العامة من الهيئة الفرعية للانتخابات ونسبة مشاركة لا تتجاوز 3 بالمائة في بعض المراكز

تكتم مسؤولو الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 على ذكر النسبة العامة للمشاركة في الدائر الستة حيث تعمدوا عدم الرد عن السؤال من خلال المهاتفة بعد أن وعدوا في الصباح بتقديمها في كنف الشفافية بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، وفق تصريح رئيس الهيئة ل(وات).



في المقابل بيّن رئيس مركز المدرسة الابتدائية الهدى (دائرة صفاقس الغربية) جلال الخصخوصي أن النسبة العامة إلى حدود الساعة الواحدة ظهرا كانت 3،16 بالمائة حيث سجلت مشاركة 138 ناخبا من جملة 4355 مسجلا في دفتر الناخبين.

وكانت نسبة المشاركة في المركز الانتخابي بمدرسة الفلاح (صفاقس الجنوبية) عند الساعة العاشرة صباحا وحتى منتصف النهار لا تتجاوز 2،5 بالمائة حيث سجل على التوالي إقبال 93 ناخبا و206 ناخبا.

وأكد عدد من أعضاء المراكز والمكاتب أنه "سيتم رفع النسب من جديد على الساعة الرابعة مساء"، كما طلبت منهم الهيئة ذلك.

يذكر أن 12 مترشحا يخوضون الدور الثاني من الانتخابات في الدوائر الستة التابعة للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 وهي على التوالي صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وعقارب وطينة والمحرس الغريبة الصخيرة.



ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية 2022 بدائرة صفاقس2 : 412250 ناخبا وناخبة وعدد مراكز الاقتراع 161 مركزا وعدد مكاتب الاقتراع 494 مكتبا يشرف عليها 1940 عضوا.

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