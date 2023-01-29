مركز "عين على الناخبات" يسجّل "إقبالا ضعيفا جدا ويكاد يكون منعدما للناخبات ببعض مراكز الاقتراع"

أعلن المركز التونسي المتوسطي لملاحظة الإنتخابات، "عين على الناخبات"، أنه سجّل "إقبالا ضعيفا جدا ويكاد يكون منعدما" للناخبات بمراكز الاقتراع المرصودة من قبله، عبر تراب الجمهورية، خلال الفترة الصباحية للاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.



وذكر هذا المركز، في بيان أصدره بعد ظهر اليوم الأحد، أنه لاحظ أيضا "تواصل الحملات الانتخابية، في محيط بعض مراكز الاقتراع ومحاولات مرافقة الناخبات إلى داخل المراكز من طرف أقربائهن".



وأفاد من ناحية أخرى بأن النساء مثّلن نسبة 15 بالمائة من مجموع رؤساء مراكز الاقتراع ونسبة 68 بالمائة من جملة أعضاء المراكز.



وقد نشر مركز "عين على الناخبات"، 153 ملاحظة وملاحظا، يوم الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات التشريعية، في 10 ولايات وهي جندوبة وسليانة وباجة والكاف والقصرين وقفصة ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي.



