بطولة الربطة الاولى(الجولة11): الحكم المصري محمد معروف يدير مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي

قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم المصري محمد معروف لادارة مباراة الجولة الحادية عشرة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع غدا الاثنين النجم الساحلي بالترجي الرياضي على ارضية الملعب الاولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا.

وسيساعد معروف في ادارة اللقاء كل من احمد توفيق وسامي هلال.



وفي ما يلي بقية تعيينات حكام الجولة الحادية عشرة لمجموعتي بطولة الرابطة المحترفة الاولى :



الاثنين 30 جانفي 2023

المجموعة الاولى

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي-الترجي الرياضي محمد معروف

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س14)

النادي البنزرتي-النادي الصفاقسي امير لوصيف

ملعب حمده العواني بالقيروان (س14) دون حضور الجمهور

هلال الشابة-الملعب التونسي عامر شوشان

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س14)

اتحاد تطاوين-امل حمام سوسة اسامة بن اسحاق



المجموعة الثانية

ملعب حمادي العقربي برادس (س14)

النادي الافريقي-اولمبيك سيدي بوزيد احمد الذوادي

ملعب باجة (س14)

الاولمبي الباجي-اتحاد بن قردان هيثم القصعي

ملعب بن جنات بالمنستير (س14)

الاتحاد المنستيري-مستقبل سليمان صادق السالمي

ملعب المتلوي (س14)

نجم المتلوي -مستقبل الرجيش خالد قويدر







