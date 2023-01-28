جندوبة:وفاة عسكري إثر انقلاب شاحنة رباعية الدفع بإحدى طرقات معتمدية عين دراهم

جندوبة:وفاة عسكري إثر انقلاب شاحنة رباعية الدفع بإحدى طرقات معتمدية عين دراهم

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 22:10 قراءة: 0 د, 26 ث
      
توفي مساء اليوم السبت بمعتمدية عين دراهم عسكري إثر انقلاب شاحنة رباعية الدفع وفق ما أكده مسؤول رفيع المستوى بولاية جندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وتفيد الوقائع بان الشاحنة انزلقت في منحدر خطير بجبل البير التابع لمعتمدية عين دراهم الذي ما زالت تكسوه كميات من الثلوج وان الشاحنة تحمل اربعة عسكريين توفي احدهم على عين المكان فيما نقل الثلاثة الاخرون الى المستشفى لتلقي الاسعافات الأولية.
وقد تعهدت النيابة العسكرية بالبحث في ملابسات الحادث وفق ما أكده مساء اليوم مصدر قضائي بالجهة لوكالة توتس افريقيا للأنباء .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260770



En continu...

Toutes les news...
السبت 28 جانفي 2023 | 6 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:42 15:19 12:39 07:25 05:55
Babnet
Babnet14° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-613°-615°-615°-914°-10
  • Avoirs en devises
    22352,1

  • (27 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34151 DT        1$ =3,06625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 jan)   236,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   