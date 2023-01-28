قوافل قفصة يتعاقد مع اللاعبين أسامة الجبالي و فادي سليمان

أعلن القوافل الرياضية بقفصة التعاقد مع اللاعبين أسامة الجبالي وفادي سليمان لمدة عام ونصف، قادمين من أمل حمام سوسة في نطاق الاعارة.

ويشغل أسامة الجبالي صاحب الـ 21 عاما خطة ظهير أيسر، فيما يشغل اللاعب فادي سليمان خطة مهاجم.

ويتصدر القوافل الرياضية بقفصة جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 28 نقطة بعد مضي 11 جولة حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل مقابل هزيمة وحيدة.





