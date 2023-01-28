أفادت شركة نقل تونس، أنه سيتمّ غلق مفترق السكّة الحديديّة على مستوى تقاطع شارع أولاد حفوز وشارع البشير صفرعلى مستوى حرمة السكة بسبب الأشغال المزمع القيام بها بالمفترق.



وأوضحت الشركة في بلاغ أصدرته، السبت، أن حركة جولان المترو رقم 4 و5 ستكون على سكة واحدة (ذهابا وإيابا) بين محطتي "الجمهورية" و"باب الخضراء" وذلك بداية من، الاثنين 30 جانفي 2023، على الساعة الثامنة ليلا إلى غاية، السبت 18 فيفري 2023، على الساعة الخامسة صباحا. كما ستشهد حركة مرور السيّارات، في الوقت ذاته، تحويرا يخص القادمين من باب سعدون والقاصدين باب الخضراء حيث يمكنهم مواصلة السير فوق جسر باب العسل عبر شارع أولاد حفوز ومنه شارع الطيب المهيري باتجاه باب الخضراء.

ولفتت نقل تونس إلى ضرورة إنجاز هذه الأشغال، التّي ستتواصل ليلا نهارا، وهي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية للمفترقات على مستوى تقاطعات السكّة الحديدية مع الطريق.



