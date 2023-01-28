مكارم المهدية : تعيين هيئة مديرية تسييرية مؤقتة الى حدود غرة جويلية

قررت الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية لجمعية مكارم المهدية المنعقدة بتاريخ اليوم السبت تعيين هيئة مديرة تسييرية مؤقتة تتولى مهام التسيير إلى حدود تاريخ غرة جويلية 2023 .

ويأتي هذا القرار لعدم وجود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة لجمعية مكارم المهدية وعملا بأحكام الفصول 17 و21 من القانون الأساسي للجمعية.

وستتكون تركيبة الهيئة المديرية التسييرية المؤقتة، وفق ما جاء في بلاغ عن جمعية مكارم المهدية من:

- سالم الظريف رئيس

- حمدي المساكني : نائب أول للرئيس

- عبد الرزاق الشباح الباي : كاتب عام

- محمد مصدق : أمين مال

- علي حمودة : نائب رئيس مكلف بهيئة الأحباء و الروح الرياضية

- الصحبي مراد : نائب رئيس مكلف بفرع كرة اليد

- ماهر عثمان : نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم

- منير الحمريت : رئيس فرع كرة اليد

- حسين المستيري : رئيس فرع كرة القدم .







