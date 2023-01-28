وضعية شركتي البيئة والغراسة والبستنة بكل من تطاوين وقبلي محور جلسة عمل وزارية بالقصبة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم أمس الجمعة ، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول وضعية شركتي البيئة والغراسة والبستنة بكل من تطاوين وقبلي.



ومثل اللقاء وفق بلاغ صادر السبت عن رئاسة الحكومة، فرصة لاستعراض أنشطة هذه الشركات ودورها في دعم الاقتصاد على المستوى الجهوي، والتفكير في حلول عملية للحفاظ على ديمومتها.

وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، وجوب إجراء تشخيص دقيق لوضعية الشركتين من حيث الجانب المالي وطبيعة المهام الموكولة اليهما، كما دعت إلى ضرورة تطوير الأنشطة الاقتصادية للشركتين، عبر وضع إطار قانوني مناسب بما يضمن ديمومتهما ويساهم في إنجاز مشاريع تدعم مواردهما الذاتية.







