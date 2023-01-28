وضعية شركتي البيئة والغراسة والبستنة بكل من تطاوين وقبلي محور جلسة عمل وزارية بالقصبة

وضعية شركتي البيئة والغراسة والبستنة بكل من تطاوين وقبلي محور جلسة عمل وزارية بالقصبة

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 20:05 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم أمس الجمعة ، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول وضعية شركتي البيئة والغراسة والبستنة بكل من تطاوين وقبلي.

ومثل اللقاء وفق بلاغ صادر السبت عن رئاسة الحكومة، فرصة لاستعراض أنشطة هذه الشركات ودورها في دعم الاقتصاد على المستوى الجهوي، والتفكير في حلول عملية للحفاظ على ديمومتها.
وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة، وجوب إجراء تشخيص دقيق لوضعية الشركتين من حيث الجانب المالي وطبيعة المهام الموكولة اليهما، كما دعت إلى ضرورة تطوير الأنشطة الاقتصادية للشركتين، عبر وضع إطار قانوني مناسب بما يضمن ديمومتهما ويساهم في إنجاز مشاريع تدعم مواردهما الذاتية.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260760



En continu...

Toutes les news...
السبت 28 جانفي 2023 | 6 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:42 15:19 12:39 07:25 05:55
Babnet
Babnet14° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-613°-615°-615°-914°-10
  • Avoirs en devises
    22352,1

  • (27 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34151 DT        1$ =3,06625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 jan)   236,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   