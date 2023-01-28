الزراعات الكبرى بولايات الوسط وزغوان الكاف وسليانة تمر بحالة صعبة جراء انحباس الامطار

قال مندوبون جهويون للفلاحة ان انحباس الامطار، خلال شهري أكتوبر وديسمبر 2022، أثر على عملية الانبات ونمو الزراعات الكبرى وان الحالة " تعد صعبة" بولايات الوسط وولايات زغوان والكاف وسليانة.



وأضافوا في مداخلتهم، خلال اجتماع عقد امس الجمعة لمتابعة موسم الزراعات الكبرى 2022 -2023 تراسه وزير الفلاحة والموارد المائية محمود إلياس حمزة، ان الزراعات "تعد حسنة" بولايات الشمال خاصة بولاية بنزرت وباجة وجندوبة والمناطق السقوية.



ولاحظوا ان الإستعدادات لموسم الزراعات الكبرى كان بصفة مبكرة من حيث توفير مستلزمات الإنتاج من بذور واسمدة بالكميات الضرورية وفي الأوقات المناسبة الى جانب تكثيف الحملات التحسيسية للمنتجين للتوسع في المساحات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب



وشارك في الاجتماع ممثلون عن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارات المركزية المعنية وديوان الأراضي الدولية والمعهد الوطني للزراعات الكبرى.



وسعى المشاركون الى تقييم وضعية الزراعات في ظل النقص المسجل في الامطار في جل المناطق المنتجة خلال الفترة السابقة وكيفية استغلال الامطار الأخيرة والإجراءات الضرورية لانقاذ هذا الموسم.



وأوصى الياس حمزة بتوفير كل المستلزمات وري الحبوب بالمناطق السقوية حسب الإمكانات المائية المتاحة وإعطاء الأولوية لمناطق الشمال في التزود بالامونيتر والاحاطة اللصيقة وتكثيف الزيارات الميدانية لمناطق الإنتاج.



وياتي هذا التقييم في وقت تراجعت فيه الايرادات الجملية للسدود بتاريخ 24 جانفي 2023 الى 2ر172 مليون متر مكعب مما شكل تقلصا هاما مقارنة معدل الفترة البالغ 825 مليون متر مكعب في حين تراجع المخزون الجملي للسدود الى 4ر671 مليون متر مكعب.









