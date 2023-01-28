كلوب يقر بمعاناة المصري محمد صلاح وتراجع مستواه

كلوب يقر بمعاناة المصري محمد صلاح وتراجع مستواه

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 15:17 قراءة: 0 د, 55 ث
      
اقر الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الانقليزي لكرة القدم بمعاناة النجم المصري محمد صلاح و تراجع مستواه مع "الريدز" هذا الموسم.
وقال كلوب في تصريحات اعلامية : "بالطبع صلاح يعاني ولقد كان يعمل ضمن آلية جيدة ومنسجمة في الهجوم (صلاح وفيرمينو وماني) وكان كل شيء نفعله واضحًا".
وأضاف : "صلاح ودياز وداروين لعبوا فقط 343 دقيقة معًا ولم يكن غوتا أو فيرمينو ضمن هذه المجموعة وهذا ليس مفيدًا. لقد عانى الجميع بسبب ذلك هذا أمر واضح".
وتابع : "اللعب الهجومي حتى مع وجود كل هذه الجودة يتطلب الكثير من العمل معًا وهناك الكثير من المعلومات المطلوبة مثل معرفة كيفية الحركة وأين يتواجد كل زميل في المقدمة".
وواصل : "الوضع ليس رائعًا لكن لا يمكننا أن نتوقع العودة إلى أفضل مستوى لنا وأننا سنحقق الفوز 5-صفر ثم ننتقل إلى خوض المباراة التالية بنفس المستوى".
وأردف كلوب: "علينا أن نعمل بجد، لا أحد يريد سماع هذه الكلمات لكنها ضرورية وفي غضون أسبوعين أو ثلاثة سيكون لدينا خيارات أخرى متاحة ويمكننا أن نجري تغييرات".
وختتم المدرب الالماني تصريحاته: "إذا سجل صلاح في مباراتين وحافظنا على شباكنا نظيفة في كلتيهما سيكون لدينا المزيد من النقاط كفريق".




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