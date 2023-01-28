رفضت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) احتضان ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير لمباريات فريق عاصمة الرباط ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية مطالبة باعادة تهيئة شاملة للملعب والقيام باشغال كبرى حتى يكون مطابقا لكراس الشروط وقادرا على احتضان المباريات القارية.

وذكرت الكاف في مراسلتها التي نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد المنستيري على شبكة التواصل الاجتماعي مساء امس الجمعة الاسباب التي حالت دون الموافقة على احتضان ملعب بن جنات لمباريات الاتحاد في كاس الكونفدرالية مشيرة الى ان الملعب "قديم وهندسته تجاوزها الزمن وهو يتطلب اشغال اعادة تهيئة كبرى حتى يستجيب للمواصفات المطلوبة".

واضافت المراسلة ان "ملعب بن جنات يحتاج الى اعادة تهيئة كلية على مستوى الهندسة ومواد البناء ويتعين ضبط هذه الاشغال وفق جدول زمني واضح ودقيق". وتابعت ان "مدارج الملعب قديمة وهي من الاسمنت وهو ما يفرض اعادة تهيئتها بالتنظيف والطلاء الى جانب بتركيز كراسي فردية للجماهير مع اعادة تهيئة واجهته الخارجية وهي اشغال تتطلب غلق الملعب لاستكمالها ثم ارسال طلب لزيارة تفقدية للجنة مختصة من الكاف لمعاينة استكمال الاشغال".

وسيكون الاتحاد المنستيري تبعا لقرار "الكاف" مضطرا لاختيار ملعب حمادي العقربي برادس لاجراء مبارياته ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب مازيمبي الكونغولي ويانغ أفريكانز التنزاني وريال باماكو المالي.

وسيفتتح الاتحاد المنستيري مشاركته باستضافة يانغ افريكانز التنزاني خلال شهر فيفري القادم.



