الفيفا يوقف 4 من لاعبي أوروغواي بعد احداث كأس العالم

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 11:47 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مساء الجمعة إيقاف لاعبي منتخب أوروغواي فرناندو موسليرا وخوسيه ماريا خيمنيز أربع مباريات وزميليهما دييغو غودين وإدينسون كافاني لمباراة واحدة على خلفية مشادة كلامية مع الحكم بعد مواجهة غانا في كأس العالم 2022.
وكان الفيفا قد بدأ إجراءات تأديبية بحق اللاعبين الذين عنفوا الحكم بعد الخروج من المونديال التي أقيمت في قطر رغم التغلب 2-صفر على غانا في ختام منافسات المجموعة الثامنة في الثاني من ديسمبر الماضي.
وكانت أوروغواي قد وضعت قدما في الدور السادس عشر قبل أن تسجل كوريا الجنوبية هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لتهزم البرتغال 2-1 وتتأهل بفارق هدف وحيد على حساب المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية.
وقرر الحكم الألماني دانيل سيبرت عدم احتساب ركلة جزاء لصالح أوروغواي في مناسبتين بعد تدخل على داروين نونيز في الشوط الأول وكافاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وقال لويس سواريز بعدها إن الفيفا كان "ضد أوروغواي".
كما سيتعين على اللاعبين القيام بخدمة مجتمعية ذات صلة بكرة القدم وتقرر تغريمهم حتى 20 ألف فرانك سويسري (21701 دولارا).
وأعلن الفيفا أيضا تغريم اتحاد اللعبة في أوروغواي 50 ألف فرانك سويسري بسبب تصرف المشجعين وعناصر الفريق.
كما أمر أوروغواي بغلق المدرجات جزئيا في المرة المقبلة التي تستضيف فيها مباراة دولية تابعة للفيفا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260739



En continu...

Toutes les news...
السبت 28 جانفي 2023 | 6 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:42 15:18 12:39 07:25 05:55
Babnet
12°
 Babnet14° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-613°-714°-614°-917°-8
  • Avoirs en devises
    22352,1

  • (27 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34151 DT        1$ =3,06625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 jan)   236,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   