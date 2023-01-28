الاتحاد المنستيري يعزز فريق كرة السلة بلاعب منتخب جنوب السودان دنغ أكووث

اعلن الاتحاد المنستيري تعزيز صفوف فريق كرة السلة بلاعب منتخب جنوب السودان دنغ أكووث في اطار سعيه لتوفير افضل ظروف النجاح للمشاركة المرتقبة في كاس القارات للاندية المقررة بمدينة تينيريفي الاسبانية من 10 الى 12 فيفري المقبل.



واشارت الصفحة الرسمية للاتحاد المنستيري على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم السبت ان دنغ أكووث (26 عاما، م فاصل 11صم) يشغل مركز 5 وقد سبق له اللعب في البطولة الاسترالية في فريق اديلايد.



وكان الاتحاد المنستيري اعلن سابقا ضمه لاعب المنتخب التونسي مايكل رول.

يذكر ان الاتحاد المنستيري توج بطلا للقارة الافريقية بعد فوزه في الدور النهائي على بيترو اتليتيكو الانغولي خلال شهر ماي الماضي.

وستقام كاس العالم للاندية بمشاركة اندية لينوفو تينيريفي الاسباني وريو غراندي فالي فيبرز الامريكي وساو باولو البرازيلي والاتحاد المنستيري.





