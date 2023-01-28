مونديال كرة اليد - فرنسا تلحق بالدنمارك الى النهائي

التحق المنتخب الفرنسي بنظيره الدنماركي الى نهائي بطولة العالم لكرة اليد المقامة شراكة بين السويد وبولونيا وذلك بعد فوزه في الدور نصف النهائي الثاني على منتخب السويد بنتيجة 31-26 مساء الجمعة بالعاصمة ستوكهولوم.
وكان المنتخب الدنماركي حامل لقب النسختين الاخيرتين ضمن ترشحه الى الدور النهائي بتغلبه على نظيره الاسباني 26-23 في وقت سابق بمدينة غدانسك البولونية.
وسيقام الدور النهائي يوم الاحد بداية من الساعة التاسعة ليلا في ستوكهولم.
وكان المنتخب الدنماركي حامل لقب النسختين الاخيرتين ضمن ترشحه الى الدور النهائي بتغلبه على نظيره الاسباني 26-23 في وقت سابق بمدينة غدانسك البولونية.
وسيقام الدور النهائي يوم الاحد بداية من الساعة التاسعة ليلا في ستوكهولم.
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