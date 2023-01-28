مونديال كرة اليد - فرنسا تلحق بالدنمارك الى النهائي

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 09:37 قراءة: 0 د, 21 ث
      
التحق المنتخب الفرنسي بنظيره الدنماركي الى نهائي بطولة العالم لكرة اليد المقامة شراكة بين السويد وبولونيا وذلك بعد فوزه في الدور نصف النهائي الثاني على منتخب السويد بنتيجة 31-26 مساء الجمعة بالعاصمة ستوكهولوم.
وكان المنتخب الدنماركي حامل لقب النسختين الاخيرتين ضمن ترشحه الى الدور النهائي بتغلبه على نظيره الاسباني 26-23 في وقت سابق بمدينة غدانسك البولونية.
وسيقام الدور النهائي يوم الاحد بداية من الساعة التاسعة ليلا في ستوكهولم.

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