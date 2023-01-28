الاستعداد للمنتدى الافريقي للتعليم العالي والتكوين المهني 2023 وآفاق التعاون بين وزارة التشغيل ومجلس الاعمال التونسي الافريقي

الاستعداد للمنتدى الافريقي للتعليم العالي والتكوين المهني 2023 وآفاق التعاون بين وزارة التشغيل ومجلس الاعمال التونسي الافريقي

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 08:19 قراءة: 0 د, 43 ث
      
مثّل بحث مجالات تعاون جديدة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ومجلس الاعمال التونسي الافريقي واستعراض أهم أنشطة المجلس ومنها الإعداد لتنظيم الدورة الثالثة من المنتدى الإفريقي للتعليم العالي والتكوين المهني لسنة 2023 بتونس، أهم محاور لقاء جمع وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، مساء اليوم الجمعة بوفد ممثل عن المجلس.

وثمّن وزير التشغيل والتكوين المهني مساهمة مجلس الأعمال التونسي الافريقي في دعم استراتيجية الدولة في مجال الإنفتاح على الاسواق الافريقية الواعدة والتي توفر فرصا لتشغيل الكفاءات واليد العاملة التونسية في كل الإختصاصات والقطاعات الاقتصادية.

وجدّد الوزير استعداد وزارة التشغيل والتكوين المهني لمزيد دفع التعاون خاصة في مجال استقبال المتكونين من مختلف البلدان الإفريقية ووضع خبراتها في مجال تكوين المكونين وهندسة التكوين على ذمة التعاون التونسي الإفريقي.

ومن جهته أكّد رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي ورئيس الوفد، انيس الجزيري، أنّ المجلس يحرص على تحقيق اهدافه وفق مقاربة تشاركية وتفاعلية مع كل المتدخلين.

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