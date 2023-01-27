تونس تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل تحرير اراضيه واسترداد حقوقه

تونس تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل تحرير اراضيه واسترداد حقوقه

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 22:14 قراءة: 0 د, 26 ث
      
جددت تونس تأكيد تقديرها للشعب الفلسطيني الأبي وتضامنها الكامل وغير المشروط معه في نضاله الباسل من أجل تحرير أراضيه واسترداد حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم.

ويأتي موقف تونس إثر تتالي الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال في فلسطين وآخرها اقتحام مدينة جينين ومخيّمها في الضفة الغربية، وفق ما جاء في بيان صادر مساء اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية.

ودعت تونس المجتمع الدولي للتحرك سريعا وتحمّل مسؤوليّاته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات‬ والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدّولي.‬‬‬‬

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