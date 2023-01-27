جبهة الخلاص تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني إزاء "مجزرة جنين"

عبرت جبهة الخلاص الوطني عشية اليوم الجمعة عن "تضامنها الخالص" مع الشعب الفلسيطين إزاء "المجزرة" التي يتعرض لها في جنين بالضفة الغربية المحتلة على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي وما يقدمه هذا الشعب من "تضحيات غالية" لنيل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس الشريف.



وقال أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة خلال ندوة بالعاصمة احتفاء ب"الذكرى ال9 لختم دستور 2014" أن "الشعب الفلسطيني يتعرض الى مجزرة أخرى في تاريخه الحديث ونحن نرسل له رسالة تضامن حارة وخالصة".

وتلا المشاركون في الندوة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء بين أمس واليوم في جنين.



