رئيسة الحكومة تلتقي المدير الاقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ظهر اليوم الخميس 27 جانفي 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، المدير الاقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف.



ورحبت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بالتعاون المثمر بين السلطات التونسية والمنظمة في مجال الهجرة غير النظامية، التي تنشط في مجال تحسين ظروف اقامة المحتجزين في السجون، واعادة الروابط بين افراد العائلات المشتّتة ونشر ثقافة القانون الدولي الانساني.

من جهته قدم باتريك يوسف شكره للسلطات التونسية على دعمها المتواصل لعمل اللجنة في تونس وكذلك التسهيلات التي وفرتها لنجاح مهمتها في ليبيا، كما استعرض بالمناسبة مختلف انشطة اللجنة الدولية في المنطقة واهم اولويات عملها بتونس خلال الفترة المقبلة.



