النجم الساحلي يتمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلطة عليه من الفيفا

اعلن النجم الساحلي في بيان صادر اليوم الجمعة انه تمكن بصفة رسمية من رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلّطة عليه من قبل الفيفا على فرع كرة القدم اكابر وشبان. وذكرت الهيئة المديرة لفريق جوهرة الساحل انها تمكنت منذ تسيير الجمعية في 27 جويلية الماضي من خلاص خطايا مالية بمبلغ جملي قدره 8.1 مليون دينار متأتّي من احباء النادي ومن رجال اعمال ومن جماهير عريضة ومن مداخيل التفريط في لاعبين ومن الجامعة التونسية لكرة القدم.

واضافت ان "تنقيح القانون الاساسي للجمعية صار ضرورة قصوى قصد التوقي من الوقوع في انزلاقات مادية ورياضية مماثلة" داعية "الى حتمية التنصيص على مجموعة من النقاط عند صياغة القانون الاساسي الجديد من بينها انشاء مجلس مراقبة يجتمع دوريا ويكون رايه ملزما وحماية الجمعية من كل عمل سياسي او انتماء حزبي صلب المسؤولين المباشرين للنادي وجعل كل الهيئات المديرة مسؤولة قانونيا على تغطية حد ادنى من العجز المادي الذي يحصل للنادي خلال فترة تسييرها".

وكانت تقارير اعلامية ذكرت خلال الايام الماضية تعاقد النجم الساحلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي مع مجموعة من اللاعبين على غرار حمزة الجلاصي وجاسر الخميري ويوسف العبدلي واصيل الجزيري وعلية البريقي والهادي جرتيلة.











