رابطة ابطال افريقيا - الترجي الرياضي يواجه المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينا ببنغازي

اختار نادي المريخ السوداني ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية لاستضافة مقابلاته ضمن المجموعة الرابعة لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي تضم ايضا الترجي الرياضي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري.

وسيواجه الترجي الرياضي المريخ السوداني على ملعب شهداء بنينا يوم 18 مارس القادم في إطار الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.

يذكر ان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم رفضت تاهيل ملعب المريخ لعدم تطابقه مع المواصفات المطلوبة لاستضافة المباريات القارية.









