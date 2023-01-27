البنك الدولي في استعداد متواصل لدعم تونس ومرافقتها في تنفيذ خطط عملها الإصلاحية (المدير الإقليمي للنمو الشامل)

البنك الدولي في استعداد متواصل لدعم تونس ومرافقتها في تنفيذ خطط عملها الإصلاحية (المدير الإقليمي للنمو الشامل)

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 20:09 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعرب المدير الإقليمي للنمو الشامل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي عن إستعداد المؤسسة المالية الدولية، المتواصل، لدعم تونس ومرافقتها في تنفيذ خطط عملها الإصلاحية.
وأعرب المسؤول بالبنك الدولي في لقاء جمعه صباح، الجمعة، بوزيرة المالية، سهام نمصيّة بمقر الوزارة بالقصبة، أيضا، مواصلة البنك الدولي في الاسهام في توفير المرافقة الفنية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية حتى تتمكّن تونس من تجاوز الصعوبات الظرفيّة الحالية.
وتمّ في هذا الإطار، بحسب بلاغ صادر عن وزارة المالية، التأكيد خلال اللقاء على أهميّة برنامج دعم المؤسّسات الصغرى و المتوسطة ما بعد الجائحة الصحيّة المتعلّقة بكوفيد-19، في تسهيل نفاذ هذه المؤسسات إلى مصادر التمويل ومساندتها لاسترجاع نسق نشاطها.
التقت وزيرة المالية، سهام نمصيّة، صباح، الجمعة، بمقر الوزارة بالقصبة، بالمدير الإقليمي للنمو الشامل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، الذي كان مصحوبا بوفد من مكتب البنك بتونس .
والجدير بالذكر أن اللقاء لمتابعة برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي على الصعيدين المالي والتنموي والإصلاحات المبرمجة لتحسين مناخ الأعمال ودعم الإدماج المالي إلى جانب المشاريع التنمويّة القائمة وبرنامج العمل للفترة القادمة.


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