ورشة تفكير بجزيرة جربة حول "تحديات حق النفاذ إلى المعلومة"

تحتل تونس المرتبة 15 من بين 136 دولة لها قانون خاص بالنفاذ إلى المعلومة ومن بين 90 دولة جعلته في منظومتها الدستورية كحق دستوري. كما تحتل تونس المرتبة الثانية عربيا، من بين 9 دول عربية تقرّ بهذا الحق والمرتبة الرابعة إفريقيا، وفق ما افادت به نعيمة الذيبي، رئيسة الوحدة القضائية في هيئة النفاذ الى المعلومة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأضافت الذيبي على هامش ورشة تفكير تحتضنها جزيرة جربة، على امتداد 3 أيام، حول "تحديات حق النفاذ إلى المعلومة في تونس" والتي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، مكتب تونس، بالتعاون مع البنك الدولي، أن هذا التصنيف "يأتي على مستوى صياغة النصوص القانونية وجودة صياغة النص القانوني، طبقا لمعايير معيّنة، دون الأخذ في الاعتبار واقع تطبيق مثل هذه النصوص القانونية"، قائلة إن تونس تعتبر "من أفضل الدول التي لها نصوص قانونية جيدة جدا تتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة".



واعتبرت أن الواقع في تونس، لا يختلف عن أي قوانين جديدة أو هيئات جديدة تواجه عدة صعوبات، على مستوى الممارسة، سواء من حيث غياب الأوامر التطبيقية لهيئة النفاذ إلى المعلومة وكذلك غياب الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للأعوان ونقص الموارد البشرية، مقابل ارتفاع عدد القضايا في حق النفاذ والتي بلغت 6051 قضية نُشرت أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة منذ بداية عملها وإلى غاية 24 جانفي 2023. وقد تم البت في 4949 قضية وإصدار قرارات بشأنها، وفق إخر إحصائيات للهيئة.



وأشارت رئيسة الوحدة إلى أن هذا الرقم كبير وهو يعكس، من ناحية، "تطور وعي المواطن بثقافة حق النفاذ إلى المعلومة وأهمية حقه الدستوري في ذلك، تكريسا للديمقراطية التشاركية ومساهمته في متابعة وتنفيذ السياسات العمومية وفي اخذ القرار"، ملاحظة انه يعكس، من ناحية أخرى، "عدم تنفيذ قانون النفاذ إلى المعلومة، إداريا، بطريقة سليمة وصحيحة، بسبب عدم تعيين عدة هياكل عمومية، مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة كما أن البعض منهم ينقصهم التكوين أو غير متفرغين لهذه المهمة، مما يصعّب عمليات الرد على مطالب النفاذ إلى المعلومة".



ولفتت في هذا السياق إلى أن 22500 مطلب نفاذ إلى المعلومة، تُقدّم إلى الهياكل العمومية التي تتابع عملها الهيئة ويبلغ عددها 842 هيكلا عموميا، من خلال عمليات الرصد ومن خلال التقارير الرقابية الصادرة عن هذه الهياكل.



وبخصوص دراسة تقييمية لواقع حق النفاذ إلى المعلومة في تونس، تواصل إعدادها منظمة اليونسكو والبنك الدولي، ذكر سهيب الخياطي، وهو خبير لدى اليونسكو (مكتب تونس للمشاريع)، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه الدراسة ارتكزت على الأطر القانونية وعلى المسار التقني الذي يكرس حق النفاذ الى المعلومة في تونس، عبر وحدة الإدارة الالكترونية في رئاسة الحكومة ومدى استجابة الإدارات ومدى توفر الإرادة السياسية في اتجاه تكريس هذا الحق.



وأوضح أن المسار التقني والمسار التشريعي وتوفر الإرادة السياسية، كلها شروط أساسية لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة "وهو ما لم يستكمل بعدُ في تونس، بالشكل الذي يجعل تأثيره إيجابيا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين"، مشيرا إلى وجود "بون شاسع بين النصوص التشريعية من جهة والفعل والممارسة من جهة ثانية"، لذلك تنتظم مثل هذه الورشات والاستشارات، لاستعراض أفضل التجارب الناجحة في الجهات حول النفاذ إلى المعلومة والخروج بأفضل التوصيات، "من أجل ممارسة فعلية وناجعة لحق النفاذ إلى المعلومة وتحسين المسارات المتداخلة في هذا الشأن وتطويرها، مع استنباط تصور مستقبلي أفضل يدعم مسار حق النفاذ إلى المعلومة، يوجه إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والجهات المانحة"، حسب الخياطي.



وتاتي ورشة التفكير بجزيرة جربة حول حق النفاذ إلى المعلومة لفائدة ولايات الجنوب الشرقي (قابس وقبلي وتوزر ومدنين وتطاوين)، "في إطار سلسلة من الورشات التي تنظمها اليونسكو بالتعاون مع البنك الدولي في تونس، بهدف مناقشة العقبات الأساسية التي تحول دون أن يصبح النفاذ إلى المعلومة، مسألة بديهية واستعراض الممارسات الجيدة بالجهات التي يمكن الاستئناس بها وتعميمها في مجال تعزيز ادوار الصحفيين أو المجتمع المدني، من أجل استغلال قانون النفاذ إلى المعلومة وتاثيره الايجابي على التنمية والشفافية في الوسط المحلي"، وفق ناجي البغوري، وهو مستشار لدى اليونسكو، مكلف ببرامج الإتصال والإعلام في تونس.



ولاحظ البغوري أن هذه الورشات التي انطلقت بمنطقة الساحل، على أن تشمل كل الجهات، من خلال الصحفيين والإدارات والبلديات والمجتمع المدني وخبراء من اليونسكو ومن رئاسة الحكومة ومن هيئة النفاذ إلى المعلومة، ستتوج بلقاء وطني كبير، سيحضره خبراء دوليون وتونسيون، لعرض نقاط الضعف والقوة، نصا وممارسة، في مجال تكريس حق النفاذ الى المعلومة، نظرا لدوره الحيوي، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وفي مجال الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية وإعطاء الفرصة للمواطن للمشاركة في السياسات العامة وإبداء رأيه".





