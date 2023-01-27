المنستير: تظاهرة خيرية لطلبة الصيدلة لجمع أموال لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية عين يونس بتستور

تحت عنوان "اشتر العصائر" نظمت اليوم الجمعة لجنة الأعمال الإنسانية بالجمعية التونسية لطلبة كلية الصيدلة بحومة الطرابلسية بالمنستير تظاهرة ستخصص مداخيلها لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية عين يونس بتستور بباجة وعائلاتهم وفق ما أفادت وات الطالبة المسؤولة عن لجنة الأعمال الانسانية اسلام بن عليّ.



وسيقع شراء أدوات مدرسية لفائدة المدرسة علاوة على أدوية وملابس للأهالي إذ أطلقت الجمعية منذ الأسبوع الأوّل من جانفى الجاري حملة لجمع الملابس تتواصل إلى 15 مارس 2023. وشملت التظاهرة اليوم بيع مأكولات أعدها الطلبة في منازلهم أو جلبوها من مستشهرين.

وكانت الجمعية خصصت المبلغ المالي الذي بلغ 800 دينار خلال النسخة الفارطة من هذه التظاهرة لشراء ملابس داخلية وحفاظات ومواد غذائية "قفة رمضان" لفائدة جمعية الرحمة لكبار السن وفاقدي السند بالمكنين، ولشراء 20 صندوق للإسعاف الأولية لفائدة 20 مدرسة ابتدائية بولاية المنستير حسب الطالبة التي أشرفت على تظاهرة سنة 2022 فريال التركي.

وتنظم الجمعية بداية من 31 جانفى الجاري وإلى غاية 2 فيفري "الأيام الخضراء" في بهو كلية الصيدلة وسيقع خلالها إعداد مأكولات في المنزل وبيعها لتجميع مبلغ مالي قصد إنجاز مآو للكلاب والقطط السائبة بكلية الصيدلة وأماكن مخصصة لوضع الطعام والماء لهم حسب رئيسة لجنة الرياضة والطبيعة هديل حسين.

وستشمل التظاهرة تنظيم ورشة حول صناعة مواد تجميل طبيعية ستؤطرها متخرجة سابقة من كلية الصيدلة ومنتصبة للحساب الخاص، وفقرة رياضية ترفيهية بالدراجات الهوائية، وحصة يوغا في المركب الرياضي بكلية الصيدلة بالمنستير.

وذكر من جهته لوات رئيس الجمعية التونسية لطلبة الصيدلة فارس الجلولي أنّ برنامج الجمعية لسنة 2023 يشمل تظاهرات تكوينية وأعمال انسانية وترفيهية ورياضية ومن أبرزها تنظيم الدورة 17 للمؤتمر الوطني لطلبة الصيدلة في أكتوبر 2023 .



