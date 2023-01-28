انطلق اليوم فريق مكوّن من ممثلي الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير وشركة المقاولة التي تنفذ المشروع وممثلي البلديات المعنية في معاينة المسالك الفلاحية المدرجة ضمن مشروع تهيئة وتعبيد 15 كلم من المسالك الفلاحية بالجهة بكلفة جملية قدرها 5 ملايين دينار وفق ما أفادت به مكتب "وات" بالمنستير رئيسة مصلحة المسالك الريفية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان يسرى الخياط.



ويشمل المشروع تهيئة المسلك الرابط بين الطريق 82 والطريق الجهوية 92 بطول حوالي كيلومتر و50 مترا، ومسلك رابط بين طريق الوردانين والطريق الجهوية 100 الذي يبلغ طوله حوالي كيلومتر و200 متر، والمسلك المؤدي إلى طريق نبهانة على طول 170 مترا، والطريق الرابط بين مسجد عيسى والطريق المحلية 854 على طول كلمترين و800 متر، وطريق سيدي عبد السلام بقصر هلال، وطريق المرنبة بالمكنين الرابط بين الطريق المحلية 90 وشيبة بالمهدية على طول 6 كلم.



وسيقع التنسيق مع البلديات مرجع النظر لتحرير الحوزة على 10 أمتار بالنسبة إلى المسلك الفلاحي الواحد. وشرع الفريق في معاينة المسالك الفلاحية الواقعة بمرجع نظر بلدية سيدي عامر مسجد عيسى.

وكان المقاول المشرف على تنفيذ هذا المشروع تحصل على الإذن الإداري لانطلاق الأشغال منذ 9 جانفى الجاري حسب ذات المصدر.





