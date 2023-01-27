النصر السعودي رفع عرضه لحسم صفقة الكرواتي لوكا مودريتش

النصر السعودي رفع عرضه لحسم صفقة الكرواتي لوكا مودريتش

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 18:02 قراءة: 1 د, 13 ث
      
اتخذت إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم خطوة جديدة لحسم صفقة التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لما أوردته تقارير اعلامية محلية اليوم الجمعة فإن إدارة نادي النصر تحركت بصورة عاجلة بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها النصر أمام الاتحاد أمس الخميس بثلاثية لم تكن متوقعة من جماهيره.
وأوضحت المصادر ذاتها أن " إدارة النصر قد رفعت عرضها السابق الذي قدمته لضم الكرواتي لوكا مودريتش في جانفي الجاري" مشيرة إلى أن العرض النصراوي " السابق للتوقيع مع لوكا كان لمدة سنتين ونصف وبقيمة 40 مليون يورو لافتة إلى أنها رفعت قيمته إلى 45 مليون يورو".
وأكدت أن مسؤولا في ريال مدريد قد منح نادي النصر الضوء الأخضر لشراء المدة المتبقية في عقد مودريتش من أجل تسجيله في الميركاتو الشتوي والذي ينتهي بعد أقل من 48 ساعة.
وكشفت أن الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر عقد اجتماعا هاما مع رئيس نادي النصر وكريستيانو رونالدو من اجل الاسراع في حسم ملف لوكا مودريتش.
ودخل مودريتش صاحب الـ37 عاما الفترة الحرة في عقده مع ريال مدريد والتي تتيح له التفاوض أو التوقيع مع أي ناد أخر دون الرجوع للنادي الإسباني حيث ينتهي عقده في 30 جوان 2023.
وشهدت الأيام الماضية ارتباط أسماء أكثر من لاعب بالاقتراب من صفوف النصر مثل مودريتش والمدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكانت إدارة نادي النصر قد نجحت في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال ديسمبر الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ناديه مانشستر يونايتد الإنقليزي.




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