قيمة صادرات زيت الزيتون تزيد بنسبة 69 بالمائة خلال الشهرين الأوّلين من الموسم 2022 /2023

بلغت صادرات زيت الزيتون خلال الشهرين الأوّلين من الموسم 2022 /2023 (نوفمبر وديسمبر 2022) نحو 45 ألف طن بقيمة بقيمة 670 مليون دينار.



وأشار المرصد الوطني للفلاحة، في نشريته لشهر جانفي 2023 "أرقام الشهر"، الجمعة، إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 17،4 بالمائة على مستوى الحجم وبنسبة 69 بالمائة على مستوى القيمة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من موسم 2021/2022.



كما أبرزت معطيات المرصد الوطني للفلاحة أن معدل سعر صادرات زيت الزيتون سجل ارتفاعا بنسبة 44 بالمائة.







