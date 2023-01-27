قيمة صادرات زيت الزيتون تزيد بنسبة 69 بالمائة خلال الشهرين الأوّلين من الموسم 2022 /2023

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 16:47 قراءة: 0 د, 22 ث
      
بلغت صادرات زيت الزيتون خلال الشهرين الأوّلين من الموسم 2022 /2023 (نوفمبر وديسمبر 2022) نحو 45 ألف طن بقيمة بقيمة 670 مليون دينار.

وأشار المرصد الوطني للفلاحة، في نشريته لشهر جانفي 2023 "أرقام الشهر"، الجمعة، إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 17،4 بالمائة على مستوى الحجم وبنسبة 69 بالمائة على مستوى القيمة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من موسم 2021/2022.

كما أبرزت معطيات المرصد الوطني للفلاحة أن معدل سعر صادرات زيت الزيتون سجل ارتفاعا بنسبة 44 بالمائة.



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