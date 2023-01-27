قيمة صادرات تونس من التمور تزيد بنسبة 6 بالمائة في 2022

بلغت صادرات التمور خلال سنة 2022 نحو 130،3 ألف طن بقيمة 759،8 مليون دينار أي بزيادة في الحجم بنسبة 8،8 بالمائة وفي القيمة بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.



وأظهرت معطيات المرصد الوطني للفلاحة، في نشريته لشهر جانفي 2023 "أرقام الشهر" أصدرها، الجمعة، أنّ نوعيّة التمور من "دقلة النور" مثّلت نسبة 83 بالمائة من الكميّات المصدرة أي ما يعادل 108،1 ألف طن بقيمة 715،7 مليون دينار.



وحلت المغرب ضمن المرتبة الأولى في قائمة البلدان الموردة للتمور التونسية، بنسبة 19 بالمائة من الكميّات المصدرة تليها ليبيا بنسبة 9،4 بالمائة ثم ايطاليا بنسبة 7،9 بالمائة.



