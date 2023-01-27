مركز التكوين ودعم التجارة الالكترونية بتونس ينطلق رسميا في النشاط

مركز التكوين ودعم التجارة الالكترونية بتونس ينطلق رسميا في النشاط

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 14:13 قراءة: 0 د, 49 ث
      
انطلق مركز التكوين ودعم للتجارة الالكترونية بتونس في النشاط، رسميا، من خلال برمجة دورات تكوينية على الخط لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بداية من امس الخميس، بهدف تطوير مناخ التجارة الإلكترونية وتسهيل التحوّل الرقمي للمؤسسات التجارية والخدماتية ودعم قدراتها التقنية وتعزيز ريادة الأعمال في تونس.

وسيقدّم مركز التكوين ودعم التجارة الالكترونية بتونس، الذي تمّ تخصيص مكتب له بمركز النهوض بالصادرات، جملة من البرامج والدورات التكوينية (حضوريا وافتراضيا)، المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والموجّهة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل تعزيز قدراتها التقنية وزيادة مبيعاتها عبر شبكة الإنترنات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الدولية، وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الجمعة.

كما سيمكّن هذا المركز، الذي أحدث تبعا لمذكرة التفاهم الممضاة بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز التجارة الدولية بجنيف (التابع للأمم المتحدة) في 14 ديسمبر 2022، مختلف المؤسسات الصغرى والمتوسطة المشاركة من النفاذ إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بمجال التجارة الإلكترونية بما في ذلك الأطر التنظيمية والقانونية ونماذج الأعمال المبتكرة والاستراتيجيات الناجحة للبيع عبر شبكة الإنترنت وتقنيات التسويق على الخط وحسن التصّرف في المخزون.



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