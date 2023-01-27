البطارية التونسية ترفع رقم اعمالها بنسبة 9ر5 بالمائة خلال 2022 بفعل اداء متقارب للسوق المحلية والتصدير

كشفت البطارية التونسية أسد ان عائداتها ارتفعت خلال سنة 2022 بنسبة 9ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2021 في وقت تراجع فية انتاج الشركة بنسبة 1ر16 بالمائة.



واضافت الشركة، وفق بيانات مالية نشرتها بورصة الاوراق المالية بتونس، انها حققت ايرادات بقيمة 178ر102 مليون دينار سنة 2022 من بينها 50 مليون دينار من مبيعاتها في السوق المحلية و 2ر50 مليون دينار من خلال عمليات التصدير.



واستثمرت الشركة زهاء 3ر1 مليون دينار خلال سنة 2022 في حين تراجعت مديونيتها بنسبة 6ر2 بالمائة مقارنة بسنة 2021 لتصل الى 2ر91 مليون دينار.



وعززت الشركة خلال الربع الاخير من سنة 2022 ، ايرادتها لتبلغ 3ر18 مليون دينارمقابل 3ر15 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2021 وصدرت بنحو 1ر15 مليون دينار مقابل 6ر14 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2021.









