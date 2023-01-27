وزيرا الفلاحة التونسي والسنغالي يتفقان على تحيين اتفاقية تعاون فلاحي خلال اجتماع مرتقب للجنة المشتركة بين البلدين

وزيرا الفلاحة التونسي والسنغالي يتفقان على تحيين اتفاقية تعاون فلاحي خلال اجتماع مرتقب للجنة المشتركة بين البلدين

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 17:24 قراءة: 0 د, 56 ث
      
اتفق وزير الفلاحة، محمود الياس حمزة، ونظيره السنغالي، علي نغوي ندياي، على تحيين اتفاقية التعاون بين تونس وداكار في المجال الفلاحي على ان يتم امضاء هذا الاتفاق بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة التونسيّة السنغاليّة المقبلة بتونس.

والتقي حمزة نظيره السنغالي المكلف بالفلاحة والتجهيز الريفي والسيادة الغذائيّة بمقر وزارة الفلاحة السينغالية على هامش زيارة يؤديها وفد تونسي يترأسه حمزة للمشاركة في قمة "داكار 2 "حول الأمن الغذائي بإفريقيا المنعقدة يومي 26 و 27 جانفي 2023

ويأتي تحيين الاتفاقية، وفق بلاغ نشرته وزارة الفلاحة، على ضوء تحدّيات ومتطلبات المرحلة المشتركة في مجالات البحث العلمي الفلاحي ومجالات استنباط واكثار بذور الحبوب وحوكمة التصرّف في المياه

وكان حمزة شارك في أعمال الورشة المنظّمة من قبل جمهورية التشاد بحضور وزير الفلاحة بالتشاد عبد الرحيم أواد الطيب ومشاركة عدد من وزراء الفلاحة بالبلدان الافريقية.
وخلال مداخلته، استعرض حمزة التجربة التونسية في مجالات البحث والارشاد الفلاحي واستنباط واكثار أصناف البذور الممتازة خاصة الحبوب بمختلف الأنواع.
وعرب الوزير التشادي عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسيّة في إطار برنامج تعاون فني في سياق متصل، على ان يكون برنامج التعاون في اطار ثلاثي بين دول تونس والتشاد وموريتانيا وان يتم الشروع في اعداده في أقرب الآجال.




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