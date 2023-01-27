أعلن المجمع المهني لبائعي الجملة والموزعين الفرعيين لوسائل الشحن الهاتفي، الذي يضم نحو 27 شركة للبيع بالجملة، تأجيل قرار الاضراب والتوقف عن تزويد السوق ببطاقات الشحن، الذي كان مبرمجا لليوم الجمعة، إلى وقت لاحق.



وفسّر المجمع المهني، المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، في بلاغ له، أن قرار تأجيل الاضراب يأتي لتزامن موعد تنفيذه مع انطلاق الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، إضافة إلى دعوة سلطة الاشراف لعقد جلسة عمل، مساء اليوم الجمعة، لتدارس الإشكاليات.



ودعا المجمّع جميع الموزعين الى مواصلة العمل وفق النشاط العادي، مؤكدا ضرورة مواصلة النقاش الجادّ بين جميع الفاعلين لتنظيم المجال والنهوض به.



وكان عضو المجمع المهني لبائعي الجملة والموزعين الفرعيين لوسائل الشحن الهاتفي، ابراهيم العبيدي، قد أكد، يوم 24 جانفي 2023، في تصريح لـ"وات"، قرار دخول المجمع، الذي يستحوذ على حوالي 60 بالمائة من سوق توزيع بطاقات الشحن، في اضراب بداية من الجمعة 27 جانفي 2023



وعزا العبيدي اتخاذ هذا القرار الى تقلص هامش الربح بنحو 80 مي على عملية بيع كل بطاقة شحن للهاتف الجوال، وفق قانون المالية لسنة 2023



وطالب عضو المجمع الحكومة بوضع الأطر القانونية اللازمة لتنظيم هذه المهنة والاعتراف بها ومنع الدخلاء من احتكار السوق ومنح بائعي بطاقات شحن الهواتف الجوالة بالجملة معرفا جبائيا الى جانب وضع كراس شروط يضبط هامش الربح.





