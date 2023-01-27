كأس تونس لكرة القدم: تعيين حكام مباريات الدور التمهيدي الرابع

كأس تونس لكرة القدم: تعيين حكام مباريات الدور التمهيدي الرابع

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 13:10 قراءة: 1 د, 12 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس تونس لكرة القدم، نسخة الهادي شاكر، التي ستدور لقاءاتها اليوم الجمعة بداية من الساعة 13 و30 دقيقة:

في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - مستقبل قابس
الحكم: هيثم طرابلسي

في ملعب تبلبو البلدي
تبلبو الرياضية - شبيبة العمران
الحكم: محمد علي قروية

في ملعب المظيلة الاصطناعي
نادي المظيلة - هلال مساكن
الحكم: فراس قدورة

في ملعب بوحجلة الاصطناعي
بعث بوحجلة - كوكب زاوية سوسة
الحكم: وسيم اليوسفي

في ملعب القصور الاصطناعي
صافية القصور - غزال البقالطة
الحكم: وليد البناني

في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة - اتحاد قصيبة المديوني
الحكم: مروان الخمري

في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - النادي القربي
الحكم: سفيان جبارة

في ملعب سيدي مخلوف الاصطناعي
ملعب سيدي مخلوف - النجم الرادسي
الحكم: رشدي قزقز

في ملعب بوحجر الاصطناعي
الأهلي الحجري - اتحاد بوسالم
الحكم: ريان بوخشينة

في ملعب البطان الاصطناعي
جمعية البطان - جريدة توزر
الحكم: أنور العكروتي

في ملعب ساقية الدائر الاصطناعي
تقدم ساقية الدائر - مستقبل القصرين
الحكم: عبد الحميد بدر الدين

في ملعب بوشمة الاصطناعي
أمل بوشمة - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة
الحكم: أكرم النايلي

في ملعب العواني القيروان
الشبيبة القيروانية - الملعب الصفاقسي
الحكم: فراس الفولي

في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - نادي الحمامات
الحكم: الياس النهاري

في ملعب القطار الاصطناعي
فجر القطار - أمل جربة
الحكم: منتصر بالعربي

في ملعب سيدي بوزيد الاصطناعي
لسودة الرياضية - مقرين الرياضية
الحكم: علي مختار

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