كأس تونس لكرة القدم: تعيين حكام مباريات الدور التمهيدي الرابع

في ما يلي تعيين حكام مباريات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس تونس لكرة القدم، نسخة الهادي شاكر، التي ستدور لقاءاتها اليوم الجمعة بداية من الساعة 13 و30 دقيقة:
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - مستقبل قابس
الحكم: هيثم طرابلسي
في ملعب تبلبو البلدي
تبلبو الرياضية - شبيبة العمران
الحكم: محمد علي قروية
في ملعب المظيلة الاصطناعي
نادي المظيلة - هلال مساكن
الحكم: فراس قدورة
في ملعب بوحجلة الاصطناعي
بعث بوحجلة - كوكب زاوية سوسة
الحكم: وسيم اليوسفي
في ملعب القصور الاصطناعي
صافية القصور - غزال البقالطة
الحكم: وليد البناني
في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة - اتحاد قصيبة المديوني
الحكم: مروان الخمري
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - النادي القربي
الحكم: سفيان جبارة
في ملعب سيدي مخلوف الاصطناعي
ملعب سيدي مخلوف - النجم الرادسي
الحكم: رشدي قزقز
في ملعب بوحجر الاصطناعي
الأهلي الحجري - اتحاد بوسالم
الحكم: ريان بوخشينة
في ملعب البطان الاصطناعي
جمعية البطان - جريدة توزر
الحكم: أنور العكروتي
في ملعب ساقية الدائر الاصطناعي
تقدم ساقية الدائر - مستقبل القصرين
الحكم: عبد الحميد بدر الدين
في ملعب بوشمة الاصطناعي
أمل بوشمة - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة
الحكم: أكرم النايلي
في ملعب العواني القيروان
الشبيبة القيروانية - الملعب الصفاقسي
الحكم: فراس الفولي
في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - نادي الحمامات
الحكم: الياس النهاري
في ملعب القطار الاصطناعي
فجر القطار - أمل جربة
الحكم: منتصر بالعربي
في ملعب سيدي بوزيد الاصطناعي
لسودة الرياضية - مقرين الرياضية
الحكم: علي مختار
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - مستقبل قابس
الحكم: هيثم طرابلسي
في ملعب تبلبو البلدي
تبلبو الرياضية - شبيبة العمران
الحكم: محمد علي قروية
في ملعب المظيلة الاصطناعي
نادي المظيلة - هلال مساكن
الحكم: فراس قدورة
في ملعب بوحجلة الاصطناعي
بعث بوحجلة - كوكب زاوية سوسة
الحكم: وسيم اليوسفي
في ملعب القصور الاصطناعي
صافية القصور - غزال البقالطة
الحكم: وليد البناني
في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة - اتحاد قصيبة المديوني
الحكم: مروان الخمري
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - النادي القربي
الحكم: سفيان جبارة
في ملعب سيدي مخلوف الاصطناعي
ملعب سيدي مخلوف - النجم الرادسي
الحكم: رشدي قزقز
في ملعب بوحجر الاصطناعي
الأهلي الحجري - اتحاد بوسالم
الحكم: ريان بوخشينة
في ملعب البطان الاصطناعي
جمعية البطان - جريدة توزر
الحكم: أنور العكروتي
في ملعب ساقية الدائر الاصطناعي
تقدم ساقية الدائر - مستقبل القصرين
الحكم: عبد الحميد بدر الدين
في ملعب بوشمة الاصطناعي
أمل بوشمة - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة
الحكم: أكرم النايلي
في ملعب العواني القيروان
الشبيبة القيروانية - الملعب الصفاقسي
الحكم: فراس الفولي
في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - نادي الحمامات
الحكم: الياس النهاري
في ملعب القطار الاصطناعي
فجر القطار - أمل جربة
الحكم: منتصر بالعربي
في ملعب سيدي بوزيد الاصطناعي
لسودة الرياضية - مقرين الرياضية
الحكم: علي مختار
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