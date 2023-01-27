القصرين: تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لمجابهة أي خطر محتمل جراء التقلبات المناخية المرتقبة

تم بولاية القصرين، تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث الطبيعية ومجابهتها وتنظيم النجدة، مع تركيز الآلات الثقيلة وشاحنات الإسعاف في معتمديات تالة والعيون وسبيبة، لضمان تدخل سريع وناجع عند تهاطل الثلوج أو الأمطار بغزارة لمجابهة أي خطر محتمل جراء التقلبات المناخية المرتقبة، وفق تاكيد والي الجهة رضا الركباني ل"وات".



وبين الوالي ايضا أنه تم تخصيص فريق تدخل يربط بين المناطق لفك العزلة عن المتساكنين وتوفير كميات كافية من المواد الغذائية وقوارير الغاز المنزلي وبترول الإنارة وتأمين مخزون احتياطي من المساعدات الإجتماعية بمقر اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها، إلى جانب توفير أماكن إيواء بالمستشفى المحلي بتالة والمستشفى الجهوي بالقصرين لمرضى القصور الكلوي و تخصيص مراكز إيواء بمبيتات المعاهد والمدارس الإعدادية بالمعتمديات .



وأوضح أن هذه الإجراءات اتخذتها اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالقصرين، مساء أمس الخميس، عقب إجتماع عقد بمقر معتمدية تالة تحت إشرافه وبحضور كافة أعضاء اللجنة وذلك تحسبا للتغيرات المناخية الحالية والمرتقبة خاصة وأن معتمديات تالة والعيون وحيدرة وفوسانة سجلت أمس وأول أمس الاربعاء، تهاطل كميات متوسطة من الثلوج ومن المتوقع أن تشهد نزول كميات إضافية من الثلوج والأمطار خلال الفترة المقبلة.



وأكد الركباني أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث الطبيعية ومجابهتها واللجان المحلية، في حالة انعقاد دائم لمواكبة التطورات المناخية بكافة مناطق الولاية، وبين أنه تم تقييم تدخلات اللجنة خلال السنوات التي سجلت فيهم الجهة تهاطل كميات هامة من الثلوج اهمهما سنة 2019 التي قال إن عدة مناطق بالولاية لاسيما بمعتمديات تالة وحيدرة والعيون وجدليان سجلت سقوط حوالي 1200 عمود كهربائي (ضغط عالي ومتوسط) جراء عاصفة ثلجية .



وبخصوص عملية تزويد كافة معتمديات الولاية بالمواد الأساسية لاسيما المواد الغذائية الأساسية وقوارير الغاز المنزلي، أوضح الوالي أنه يتم بصفة يومية توزيع ما بين 6100 و6200 قارورة غاز منزلي على جميع المناطق مع تخصيص النصيب الأكبر للمعتمديات الأشد برودة ، واشار إلى أن كافة المواد الغذائية متوفرة بكميات كافية باستثناء الزيت النباتي المدعم.



