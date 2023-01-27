تيتيباس يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

تيتيباس يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 10:18 قراءة: 0 د, 22 ث
      
بلغ اللاعب اليوناني ستيفانوس تيتيباس الدور النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس اثر فوزه اليوم الجمعة على نظيره الروسي كارين ختشانوف المصنف 18 عالميا بثلاث مجموعات لواحدة، تفاصيلها 7-6 و6-4 و6-7 و6-3
وسيلتقي اللاعب اليوناني تيتيباس المصنف الثالث عالميا، الذي خسر ثلاث مرات في الدور نصف النهائي في ملبورن بارك، يوم الأحد، مع الفائز من مباراة الدور نصف نهائي الثاني التي ستجمع بين المرشح الأبرز للقب نوفاك ديوكوفيتش و تومي بول، من أجل الفوز باللقب.


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