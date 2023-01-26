مجلس وزاري للنظر في استراتيجية ومخطط عمل قطاع الشباب للفترة 2023-2035

مجلس وزاري للنظر في استراتيجية ومخطط عمل قطاع الشباب للفترة 2023-2035

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 22:44 قراءة: 0 د, 30 ث
      
خصص مجلس وزاري انعقد اليوم الخميس في قصر الحكومة بالقصبة، للنظر في استراتيجية ومخطط عمل قطاع الشباب للفترة 2023-2035، وذلك بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

وقدم وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في مستهل هذه الجلسة، عرضا حول استراتيجية ومخطط عمل قطاع الشباب للفترة 2023-2023، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة ضرورة الاهتمام بالشباب والنهوض بشؤونه باعتباره يمثل فرصة وتحديا تنمويا في نفس الوقت، داعية في ختام أشغال هذا المجلس الى ضرورة مزيد التشاور وتشريك الوزارات المعنية من أجل اعداد استراتيجية متكاملة وضبط خطوطها العريضة بما يضمن النهوض بواقع الشباب والتطلع الى مستقبل افضل.

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