تعزيز الشراكة في مجال الصحة الإنجابية محور اجتماع بين وزير الصحة ووفد من مالي

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 20:38 قراءة: 0 د, 30 ث
      
مثل تعزيز الشراكة والتعاون بين تونس ومالي لتطوير الرعاية الصحية وخاصة المتعلقة بالصحة الإنجابية والأمومة الآمنة وفق مقاربات حديثة، محور لقاء جمع اليوم الخميس وزير الصحة علي المرابط بمدير عام الديوان الوطني للصحة الإنجابية بجمهورية مالي "بن مولايي إدريس سيدي حيدرا".

وحضر هذا اللقاء وفد من الاطارات الطبية والصحية من مالي، إلى جانب محمد الدوعاجي المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

وأعرب وزير الصحة عن استعداد الوزارة لتمتين علاقات الشراكة مع الجانب المالي في إطار برامج التعاون الثنائيّة.
من جهتهم، أكد الوفد المالي أهمية الاستفادة من التجربة التونسية في مجال صحّة الأسرة باعتبارها تجربة نموذجيّة ورائدة في إفريقيا.



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