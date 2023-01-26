انطلاق بلديّة نبّر في اعتماد تطبيقة رقمية توفر خدمات عن بعد للمواطنين

انطلقت بلدية نبّر في اعتماد التطبيقة الرقمية elBaladia.tn التي تعهدت بها في وقت سابق والتي ستمكن المواطنين من التعرف على الخدمات التي تقدمها البلدية واعتمادها كآلية تضمن لهم الحصول على عدد من الخدمات وتمكينهم من التعرّف على قرارات وأنشطة البلدية ومشاريعها عن بعد وكيفية التصرّف في مواردها والتواصل معها بعيدا عن طول الانتظار وضغط الانتظار على ان يتمّ تنزيل التطبيقة على هواتفهم الجوالة او الولوج اليها عبر موقع الواب.



وتسعى هذه التطبيقة لتامين الخدمات الى عموم المواطنين سواء القاطنين بالمجال البلدي او خارجه وفي مقدمتهم كبار السن وذوي الصعوبات والاعاقات السمعية والبصرية وتسهيل عملية ولوجهم الى الخدمات البلدية عن بعد بشكل مجاني وذلك عن طريق قطع تذاكر الانتظار عن بعد دون التنقل الى البلدية الى ان يتم اشعار المواطن باقتراب دوره ومن ثمة تقديمه التذكرة للعون البلدي الذي سيقدم له العون الذي سيقدم له الخدمة المطلوبة والمعلومة لديه مسبقا.

وستمكّن هذه التطبيقة التي بادرت بأحداثها جمعيّة "تونس لينا' بدعم من صندوق الديمقراطية للجميع بسفارة المانيا بتونس من تقديم الشكايات ومطالب الرخص ومن النفاذ الى المعلومة وفق استمارة تعمر عن بعد والاطلاع على محاضر الجلسات التي لم يحضرها طالب الخدمة والتعرف على ميزانية البلدية وكيفية صرفها وعناوينها وتقييم أدائها كما ستخفف من أعباء وتكاليف التنقل لعدد من المواطنين القاطنين بقرى بعيدة كتلّ الغزلان ونبّر ملاق وسيدي خيار والقصر وسركونــة وغيرها من المناطق التي يصعب التنقل منها واليها في ظل صعوبة تضاريسها او غياب وسائل النقل وتردّي مسالكها الفلاحية والطرق الموصلة اليها.

من جهته اكد رئيس بلدية نبّر رمزي الدشراوي ان دخول هذه التطبيقــة في مجال الخدمات البلدية سيضمن تجويد الخدمات والارتقاء بها الى مستوى المواطنة الحقيقية والتي ينشدها كل المتساكنين كما ستضمن انهاء ولو بعد مدة طوابير الانتظار فضلا عن ربح الوقت بالنسبة لطالبي الخدمة وخاصة تلك التي لا تستوجب التنقل والحضور المباشر مضيفا ان هذه التطبيقة تجعل البلدية مواكبة لمقتضيات التطور التكنولوجي وحسن استغلال وتوظيف الوقت .

واعتبر الدشرواي ان الهدف من هذه التطبيقة وعقد شراكات مع عدة جمعيات ومنظمات محلية ودولية هو تحويل بلدية نبّر الى بلدية نموذجية .

وتعدّ بلدية نبّر التابعة من ولاية الكاف المحدثة في 7 ماي من سنة 1980 نحو 15 ألف ساكن وهي مدينة جبلية تحيط بها الغابات ويشقها عدد من الاودية التي تحولت من دائمة الى موسمية وهي قريبة من سدّ ملاق القديم وسدّ ملاق الجديد والذي انطلقت احدى الشركات الصينية في اشغال تهيئته منذ سنة تقريبا.

ومنذ اكثر من ثلاث سنوات تشهد بلدية نبّر تحولات ملحوظة ابزرها بعث مشروع فضاء ترفيهي ومجمعا للمالية ودار للخدمات وملعبا رياضيا ومركز للنفايات وإعادة تهيئة عدد من المؤسسات العمومية وتعبيد عدد من الطرقات وتهيئة عدد من المسالك. وتسعى بلدية المكان الى تطوير البنية التحتية لعدد من المناطق المحيطة بها والتابعة لها وفك عزلة اهاليها وتوفير خدمات تضمن حقوقهم وكرامتهم وهي مكونات يرى عدد من متساكني البلدية انها ستكون عناصر مساعدة على تحقيق هدف تحويلها الى بلدية نموذجية.



