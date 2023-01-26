اولمبيك سيدي بوزيد يضم شهاب صالحي وعلي صالح ومروان السعيدي

اولمبيك سيدي بوزيد يضم شهاب صالحي وعلي صالح ومروان السعيدي

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 22:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اعلن اولمبيك سيدي بوزيد اليوم الخميس عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين في اطار الميركاتو الشتوي ضمن سعيه لاثراء الزاد البشري لفريق اكابر كرة القدم الذي يحتل المرتبة قبل الاخيرة للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.
وضمت قائمة المنتدبين مدافع النادي الافريقي شهاب صالحي والمهاجم علي صالح والظهير الايمن مروان السعيدي قادما من المريخ السوداني وذلك لمدة موسم واحد.
وبعد ان تقلصت حظوظه في احراز احد المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى مجموعة التتويج، يسعى اولمبيك سيدي بوزيد الى تفادي المرتبة الثامنة والاخيرة للمجموعة التي تحكم على صاحبها بالتدحرج مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية مع احكام الاستعداد لمرحلة تفادي النزول التي ستجمع الفرق المتحصلة على المراتب 5 و6 و7 من المجموعتين.



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