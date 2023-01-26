ارتفاع قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها في 2022 بنسبة 10،3 بالمائة

زادت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها، لكامل سنة 2022، بنسبة 10،3 بالمائة مقارنة بسنة 2021 لتتحوّل قيمتها من 576،9 مليون دينار إلى 636،2 مليون دينار.

واستفادت هذه الاستثمارات بدعم بقيمة 166،3 مليون دينار، بحسب مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي.

وتراجع في المقابل عدد الاستثمارات المصادق عليها، خلال سنة 2022، بنسبة 4 بالمائة مقارنة بسنة 2021 وقدّر ب3360 عمليّة استثمار مقابل 3499 عمليّة إستثمار.





